Chamboulé, un participant de Combien tu m’aimes doit quitter le tournage

Un moment bouleversant touchera le cœur des téléspectateurs dès ce soir à Combien tu m’aimes.

En discussion lors du 5 à 7 en nature, Kayden quittera effectivement les autres couples, emporté par l’émotion.



Dans un extrait sur lequel on a mis la main en primeur, on le voit effectivement se lever pour s’éloigner des caméras, submergé par les larmes, demandant une pause.



Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.



Après avoir vu une vidéo surprise de sa mère et son frère avec qui sa relation n’a pas toujours été facile, le jeune homme éclate effectivement en sanglots.



Sa douce Marie-Philippe le suit évidemment pour le réconforter, vivant l’émotion avec lui, totalement consciente de l’importance du témoignage de sa famille.



De l’aveu de l’animateur Martin Vachon lui-même, il s’agit d’un des 5 à 7 les plus émouvants vécus jusqu’à maintenant.



Quel moment touchant ! Et ce n’est pas le seul qui surviendra ce soir à l’émission. On aura aussi droit à des confidences sur la maladie et la mort, entre autres.



Combien tu m’aimes nous présente chaque semaine des couples qui doivent cohabiter et tester leur chimie, afin de remporter jusqu’à 3500 $ ! Ne manquez pas ça du lundi au jeudi à 18 h 30 sur Noovo et noovo.ca.

Vous aimerez aussi: