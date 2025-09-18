P-A Méthot révèle avoir été offert en cadeau à une femme

Début du contenu principal.
P-A Méthot a partagé une anecdote surprenante sur les ondes d’Énergie Québec.
Il a raconté qu’il a déjà été offert à une femme dans une chambre d’hôtel. Tout a commencé par un appel de son gérant qui lui a lancé: «Là, j’ai une drôle de demande…»
L’humoriste a expliqué que son agent avait reçu une demande inhabituelle: un couple qui fêtait ses 50 ans de mariage voulait offrir à madame son humoriste préféré, P-A Méthot, puisqu’elle n’avait jamais eu la chance de le voir sur scène.
«Je m'attends à arriver là et que sa famille soit là, qu'il y ait des convives. Ça se passe au Concorde à Québec. Le monsieur m'attend dans l'entrée, il me donne la main. Moi je m'attends à arriver dans une petite salle, en haut. Non! Il ouvre la porte, c'est la suite, la madame est assise là, toute seule avec du champagne. Le monsieur a dit : "Tiens, vlà ton cadeau mon amour." Il a refermé la porte et il est parti..»
P-A conclut en riant qu’il a probablement eu le plus petit public de sa carrière: une seule femme, comblée d’avoir son humoriste préféré pour elle toute seule.
Vous pouvez écouter l'extrait complet juste ici:
L’humoriste vivra une nouvelle expérience en reprenant le rôle du Capitaine Crochet dans la comédie musicale Peter Pan.
À Montréal, c’est Daniel Brière qui incarnera le célèbre personnage à l’Espace St-Denis, tandis qu’à Québec, c’est P-A Méthot qui enfilera le costume à la Salle Albert-Rousseau.
P-A Méthot a de nombreux talents, mais c’est la première fois qu’il interprétera un personnage sur scène.
Il partagera les planches avec Éléonore Lagacé (Peter Pan) et Alice Déry (Wendy). L’humoriste a d’ailleurs confié qu’il adorait Peter Pan et qu’il connaissait la version de Broadway par cœur.
