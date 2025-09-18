P-A Méthot révèle avoir été offert en cadeau à une femme

L’humoriste a expliqué que son agent avait reçu une demande inhabituelle: un couple qui fêtait ses 50 ans de mariage voulait offrir à madame son humoriste préféré, P-A Méthot, puisqu’elle n’avait jamais eu la chance de le voir sur scène.

«Je m'attends à arriver là et que sa famille soit là, qu'il y ait des convives. Ça se passe au Concorde à Québec. Le monsieur m'attend dans l'entrée, il me donne la main. Moi je m'attends à arriver dans une petite salle, en haut. Non! Il ouvre la porte, c'est la suite, la madame est assise là, toute seule avec du champagne. Le monsieur a dit : "Tiens, vlà ton cadeau mon amour." Il a refermé la porte et il est parti..»

P-A conclut en riant qu’il a probablement eu le plus petit public de sa carrière: une seule femme, comblée d’avoir son humoriste préféré pour elle toute seule.

