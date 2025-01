En direct de l’univers: La conjointe de P-A Méthot vole la vedette à l'émission!

Ce samedi soir, En direct de l’univers a une fois de plus livré une soirée spectaculaire, cette fois dédiée à l’humoriste P-A Méthot.

France Beaudoin et son équipe ont orchestré un véritable party musical à l’image de leur invité, combinant rock, country et hits intemporels pour une célébration hors de l'ordinaire.

Les festivités ont démarré avec un numéro d’ouverture rythmé et festif, où les styles rock et country étaient à l’honneur. Johanne Blouin, avec son interprétation des chansons Travailler et Disco Inferno, a immédiatement mis le feu aux poudres.