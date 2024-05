Découvrez où vous pourrez voir Mixmania à la Saint-Jean-Baptiste

Mixmania a marqué toute une génération au début des années 2000. Elle a non seulement lancé la carrière de plusieurs jeunes talents, mais a aussi laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ses fans. Des chansons accrocheuses, des chorégraphies entraînantes, et surtout, un esprit de camaraderie et de passion musicale. Si vous faisiez partie de ceux qui ne manquaient pas un épisode, cette soirée promet de vous ramener à cette époque magique.

D'ailleurs, la soirée promet d'être festive à souhait puisque Virginie Fortin, Arnaud Soly, Lilane Blanco-Binette, Coco Bélliveau, Fabiola N. Alladin, Richardson Zéphir, Maxime Gervais, J-S Houle et ses musiciens et plusieurs surprises sont également au rendez-vous!