On connaît ENFIN la destination du voyage final d'OD Mexique

Le voyage final, initialement prévu en deux dimanches, débutera le 17 novembre. Malheureusement pour les candidats, les rebondissements et les surprises se sont invités en Europe! Les couples sont-ils assez solides pour surmonter tout cela ?

Qui, parmi Félix et Solène, Alix et Alex, Maude et Mamadou, Raphaël et Catherine, L. et Aleksa et Kristina, feront leurs bagages pour découvrir les paysages grandioses de l’Alpe d’Huez?