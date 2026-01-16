On sait enfin si Olivier Primeau se présentera en politique

«Dans les derniers jours, mon nom a beaucoup été mentionné dans des listes de successeurs potentiels à François Legault. Ça me touche plus que les gens peuvent l’imaginer.



Depuis hier, j’ai reçu des centaines de messages d’encouragement, et d’appui. Et beaucoup de conseils. Ces messages me disent que plusieurs Québécois cherchent un renouveau en politique au Québec.



Comme plusieurs, j’ai été surpris par l’annonce du premier ministre. François Legault et ses collaborateurs ont pris plusieurs années à préparer la CAQ à prendre le pouvoir au Québec. Diriger un parti et diriger un État demandent une longue préparation et beaucoup de planification.



Il me reste encore des choses importantes à accomplir, autant sur le plan personnel qu’entrepreneurial. J’ai des projets à mener à terme, des responsabilités à honorer et des expériences à compléter. Je veux faire les choses correctement et dans le bon ordre. Donc, j’ai décidé de ne pas me lancer à ce moment-ci dans la course.



Par contre, j’ai un intérêt pour cette course, les personnes qui vont la faire et surtout, les idées qui seront débattues.



Dans les prochains jours, je rencontrerai des gens impliqués et, comme vous, je me ferai une tête sur la suite des choses.»

Voilà qui est clair!

Rappelons qu'Olivier Primeau avait d'abord parlé d'un potentiel saut en politique l'an dernier. Il avait blagué en disant qu'il voulait remplacer Justin Trudeau à la tête du Canada lors de sa démission. Vous pouvez revoir toute l'histoire juste ici.

En entrevue avec Noovo Info, il avait également laissé sous-entendre qu’il pourrait se présenter comme candidat au Saguenay en novembre dernier