16 photos de François Legault et sa femme Isabelle Brais

Ce mercredi 14 janvier marquera l’histoire politique du Québec: dans un point de presse chargé d’émotions à l’édifice Honoré-Mercier, le premier ministre François Legault a effectivement officiellement annoncé sa démission.

Le fondateur de la Coalition Avenir Québec qui dirigeait la province depuis 2018 quitte ses fonctions en soulignant qu'il souhaite agir «pour le bien du Québec».