16 photos de François Legault et sa femme Isabelle Brais

Début du contenu principal.
Ce mercredi 14 janvier marquera l’histoire politique du Québec: dans un point de presse chargé d’émotions à l’édifice Honoré-Mercier, le premier ministre François Legault a effectivement officiellement annoncé sa démission.
Le fondateur de la Coalition Avenir Québec qui dirigeait la province depuis 2018 quitte ses fonctions en soulignant qu'il souhaite agir «pour le bien du Québec».
Mais derrière l'homme politique aux décisions parfois difficiles se cache un amoureux.
Tout au long de son parcours, il a pu compter sur le soutien de sa complice de toujours, Isabelle Brais.
Elle m’a épaulé dans les moments plus durs. Merci Isabelle! - François Legault
Comme il le confie dans sa publication ci-haut, elle a compté opur beaucoup dans son parcours politique.
Il confie: «Une qui a beaucoup aidé à créer cette famille, c’est mon épouse Isabelle. Elle est amie avec tout l’monde. Elle prend le temps avec chacun des membres de l’équipe. Et elle m’a épaulé dans les moments plus durs. Merci Isabelle!»
Pour souligner ce nouveau chapitre qui commence pour eux, loin des projecteurs, nous avons fouillé dans les archives pour vous présenter les moments les plus attendrissants du couple.
On commence avec ce cliché partagé pour souligner l’arrivée de 2026.
Le1er janvier dernier, le couple a effectivement partagé cette image empreinte de sérénité. Dans ses vœux de la nouvelle année, François Legault souhaitait santé et bonheur aux Québécois, tout en posant fièrement aux côtés d'Isabelle, son indéfectible partenaire, quelques jours seulement avant d'annoncer son départ de la vie politique.
Sur ses réseaux sociaux, François Legault célébrait récemment leurs 35 ans de vie commune.
Avec beaucoup de tendresse, il se disait «chanceux» de l’avoir à ses côtés depuis tout ce temps, témoignant d'un amour qui a su résister à l'épreuve des décennies et de la vie publique.
Pour clore l'année 2024, le couple s'est affiché tout sourire, flûtes de champagne à la main.
Un moment de réjouissance partagé avec les Québécois où François Legault et son épouse, Isabelle, célébraient le passage à la nouvelle année dans la joie et la convivialité.
Voici maintenant l'ancien premier ministre du Québec, François Legault, et son épouse Isabelle Brais, arrivant avec élégance au Palais de l'Élysée à Paris lors du 19e Sommet de la Francophonie en octobre 2024.
Ci-dessous, le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, montait sur scène main dans la main avec son épouse Isabelle Brais pour s'adresser à ses partisans, au soir de sa victoire le lundi 3 octobre 2022 à Québec.
C'est ce même soir que ce cliché était capté montrant le couple, les yeux rivés sur les écrans montrant les résultats des élections se dessiner devant eux.
Plus tard ce même soir, dans l'effervescence du quartier général de la Coalition Avenir Québec, François Legault partagait une étreinte émouvante avec son épouse Isabelle Brais en plein cœur de son discours de victoire devant ses partisans.
Moins d'un mois avant le scrutin de 2022, François Legault enlaçait tendrement Isabelle Brais au terme de son discours lors du plus important rassemblement de la CAQ, tenu le 11 septembre 2022 à Drummondville.
Un message qui avait fait fondre le Québec en 2021: pour célébrer leurs trois décennies d'union, François Legault avait partagé une photo accompagnée d'une déclaration on ne peut plus claire: «Même après 30 ans, tu es toujours l’amour de ma vie.»
En partageant deux clichés (l'un de leurs débuts et l'autre plus récent) François Legault a tenu à marquer en 2020 le trentième anniversaire de leur rencontre, survenue le 24 juillet 1990.
Il y rendait un hommage vibrant à celle qu'il appelle l'amour de sa vie, décrivant Isabelle comme une femme allumée, drôle et généreuse.
Ce regard sur trois décennies de complicité soulignait également leur plus grande fierté: leurs deux fils.
Profitant d'une escale au grand air, on aperçoit ici François Legault décontracté et heureux lors d'une soirée à Carleton-sur-Mer en 2020.
Un cliché qui capture un rare moment de répit devant la beauté du fleuve, toujours accompagné de celle qu'il surnomme affectueusement sa «douce».
Pour entamer l'année 2020, le couple a partagé un cliché rayonnant de bonheur. Leurs sourires contagieux et leur proximité évidente sur cette photo témoignent, une fois de plus, de la complicité sans faille qui les unit.
Un moment de pur bonheur familial: au soir du 1er octobre 2018 à Québec, François Legault célèbrait sur cette photo sa toute première victoire électorale entouré de son épouse Isabelle Brais et de leurs deux fils, Xavier et Victor.
On le voit ensuite, cette même soirée, entouré de ses fils Xavier et Victor ainsi que de son épouse Isabelle Brais.
Le nouveau premier ministre élu savourait sa victoire en famille devant une foule en liesse, juste avant de livrer un discours qui allait marquer le début de son premier mandat à Québec.
On aperçoit ici François Legault partageant un rire complice avec son épouse, Isabelle Brais, lors d'un arrêt plus relaxant dans un spa de Montréal pendant la campagne électorale provinciale, en 2014.
Un retour dans le temps touchant: déjà en 1998, alors qu'il était ministre de l'Industrie et du Commerce, François Legault recevait un baiser de son épouse Isabelle Brais lors d'un rassemblement à Saint-Roch-de-l'Achigan.
Une preuve que leur complicité ne date pas d'hier.
Comme le rapportent nos collègues de Noovo Info, François Legault quitte ses fonctions après un sondage plaçant la CAQ au 4e rang des intentions de vote.
«Pour le bien du Québec, j’annonce aujourd’hui que je vais quitter mon poste», a-t-il déclaré, ému.
En remerciant son équipe, qu'il considère comme sa «famille», il a adressé un mot tout particulier à sa femme, Isabelle, qui l’a soutenu dans le «sport extrême» qu’est la politique.
Le premier ministre sortant a conclu en affirmant avoir tout donné: «Chaque jour, je me suis levé en me disant: je veux ce qu’il y a de mieux pour les Québécois».
Lisez-en plus en consultant l'article de Noovo Info.