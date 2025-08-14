OD Chypre: C’est LUI le nouveau gars qui se joint à l’aventure

Un nouveau gars s’ajoute à l’aventure d’Occupation Double Chypre et aura le bonheur de rencontrer les magnifiques filles cette année.

Il s’agit de Mathis, un paysagiste de 24 ans originaire de Rosemère.

Avec ce nouveau venu dans l’aventure, on peut déjà prévoir qu’on aura un bon show. Le jeune homme n’a pas la langue dans sa poche et a une grande confiance en lui, lui qui n’hésite pas à user d’humour pour charmer les filles.

Le beau tatoué avoue d’emblée dans son portrait que son second métier est de «frencher des filles».

Il confie toutefois être rendu à un moment de sa vie où il se sent prêt à rencontrer la future mère de ses enfants avec qui il souhaite se bâtir une mini ferme avec des animaux.

Reste à voir s’il se concentrera sur son métier de «frencheur» ou sur la recherche de «la bonne» à OD cette année.