Le chef Jérôme Ferrer victime d’un infarctus en vacances

Le chef réputé Jérôme Ferrer a révélé avoir été victime d’un infarctus lors d’un récent séjour en Guadeloupe.
C’est jeudi qu’il a choisi de rendre l’information publique, directement sur ses réseaux sociaux.
Dans une story publiée sur Instagram, le chef explique avoir été évacué d’urgence après avoir subi un infarctus.
« Heureusement, tout a été pris à temps et je me remets », a-t-il tenu à préciser, se voulant rassurant quant à son état de santé.
Jérôme Ferrer indique avoir pris la décision de partager lui-même la nouvelle afin « d’éviter les rumeurs ». Il assure également que « tout va bien », laissant entendre que sa condition est désormais stable et sous contrôle médical.
Figure bien connue de la scène gastronomique montréalaise, Jérôme Ferrer est le chef exécutif du restaurant Jérôme Ferrer Europea, à Montréal, et agit également à titre de chef ambassadeur pour Air Canada. Son établissement a d’ailleurs reçu une étoile Michelin en mai dernier, une reconnaissance majeure dans le milieu culinaire.
Cette annonce a rapidement suscité de nombreuses réactions de soutien de la part de collègues, de clients et d’abonnés, soulagés d’apprendre que l’intervention médicale a été rapide et efficace.
Pour l’instant, le chef n’a pas donné de détails supplémentaires sur la suite de sa convalescence, mais son message se voulait avant tout rassurant, tant sur son état de santé que sur la situation entourant cet incident.
On lui souhaite prompt rétablissement!
