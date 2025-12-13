Le chef Jérôme Ferrer victime d’un infarctus en vacances

« Heureusement, tout a été pris à temps et je me remets », a-t-il tenu à préciser, se voulant rassurant quant à son état de santé.

Jérôme Ferrer indique avoir pris la décision de partager lui-même la nouvelle afin « d’éviter les rumeurs ». Il assure également que « tout va bien », laissant entendre que sa condition est désormais stable et sous contrôle médical.

Figure bien connue de la scène gastronomique montréalaise, Jérôme Ferrer est le chef exécutif du restaurant Jérôme Ferrer Europea, à Montréal, et agit également à titre de chef ambassadeur pour Air Canada. Son établissement a d’ailleurs reçu une étoile Michelin en mai dernier, une reconnaissance majeure dans le milieu culinaire.