Découvrez qui est la nouvelle Miss Météo de Salut Bonjour!

Pour souligner en grand les 35 ans de l’émission, Gino Chouinard qui entame sa 16e année à l’animation, et Eve-Marie Lortie sa 11e, seront réunis sur un même plateau le 5 septembre avec leurs équipes!

L’équipe du week-end accueille de nouveaux membres

Passionné de météo, Félix Rondeau se joint à l’équipe. Tempêtes, orages, canicules ou vagues de froid n’ont pas de secret pour lui. Il est tout désigné pour démystifier ce qui se passe dans le ciel et pour expliquer les changements climatiques aux téléspectateurs. Hugo Langlois, qui connaît l’actualité sur le bout de ses doigts, commentera les nouvelles du web pour la chronique Web et réseaux sociaux. Hugo est un grand communicateur qui aime voir le bon côté des choses. Le chanteur Christian-Marc Gendron se joint également à la liste des collaborateurs. Il fera revivre, pour le plus grand plaisir de tous, les époques et oeuvres marquantes de la musique.