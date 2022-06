La larme à l'oeil, Stéphanie Villeneuve annonce qu'elle quitte Salut Bonjour!

Sur Intagram, Stéphanie a annoncé la grande nouvelle à ses fans:

«C’est avec le coeur gros que j’ai annoncé ce matin que je ne serai pas de retour à @salutbonjourofficiel cet automne.



J’y ai réfléchi longuement et après pluuuuuuusieurs mois de réflexion 😅, j’en suis venue à la conclusion que c’était la fin d’un chapitre pour moi. J’ai adoré mon poste, l’équipe et même l’horaire (oui oui, c’est possible d’aimer se lever la nuit😅)! Mais maintenant, je souhaite relever de nouveaux défis!



Mon départ se fera au mois d’août, alors je compte bien savourer ces dernières semaines au sein de cette belle famille et vous envoyer du soleil dans vos écrans jusqu’à la dernière seconde 😘☀️»

Bravo pour tout et merde pour la suite des choses. On a bien hâte de découvrir les nouveaux projets de Stéphanie!