Après deux ans d'absence, Lara Fabian lance une nouvelle chanson

Lara Fabian signe un retour musical attendu.
Près de deux ans après la sortie de son album Je suis là, la chanteuse dévoile une nouvelle chanson intitulée Je veux danser, coécrite avec l’artiste française Vitaa. Ce titre marque son premier nouveau matériel original depuis ses derniers singles radios parus en 2024, Ta peine et Je t’ai cherché.
Depuis deux ans, les fans attendaient impatiemment du nouveau matériel de la chanteuse.
Elle est maintenant de retour avec une toute nouvelle chanson. Découvrez la chanson dès maintenant sur toutes les plateformes.
Après son passage comme directrice à Star Académie en 2021 et 2022, la chanteuse s’est faite plus discrète dans les médias québécois. Elle est ensuite partie en France, où elle a occupé le rôle de juge à The Voice Kids.
Elle a également marqué les Jeux olympiques de Paris 2024 en montant sur scène avec Slimane lors du concert de pré-ouverture à Saint-Denis. Ensemble, ils ont interprété le titre emblématique Je suis malade..
Le 12 janvier dernier, Vito Luprano, ancien bras droit de René Angélil, a fait paraître le livre It’s All Coming Back To Me… De mes humbles débuts à la vraie histoire derrière la carrière de Céline Dion, dans lequel il revient notamment sur l’origine d’un conflit impliquant Lara Fabian.
