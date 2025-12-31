8 nouveaux spectacles à ne pas manquer en 2026

Début du contenu principal.
En 2026, on aura encore la chance de découvrir de nouveaux spectacles au Québec.
On parle notamment de comédies musicales, de spectacles de musique, de pièces de théâtre, de spectacles d'humour et plus encore. D'ailleurs, offir des billets de spectacle est toujours une bonne idée de cadeau.
Découvrez 8 spectacles à ne pas manquer en 2026 à travers la province.
Résumé: «1755, les Acadiens sont déportés... Une cicatrice que le fil du temps peine à effacer. Une fresque épique qui porte l'histoire d'amoureux légendaires. Un amour déporté que celui des révolutionnaires Évangéline et Gabriel, alors qu’en eux brûle le cœur de l’Acadie. Encore aujourd’hui, une mémoire troublée nous habite, tandis que nous gardons à l’esprit les liens tissés entre le peuple Français et la Nation Mi’Kmaq. Évangéline et Gabriel nous mèneront sur les sentiers d’une quête empreinte d’espoir et guérison.»
Dates: de février à septembre 2026 à Montréal, Québec, Trois-Rivières et Moncton
Résumé: «Inspiré du roman de Victor Hugo, le spectacle nous transporte dans la France du XIXe siècle. Les Misérables raconte l’histoire bouleversante de Jean Valjean, un ancien prisonnier traqué sans relâche par l’impitoyable inspecteur Javert. Sur son chemin, il croise Fantine, une ouvrière brisée par la misère, à qui il promet de veiller sur sa fille, la petite Cosette.»
Dates: en juin et juillet 2026 à Montréal
Résumé: «Suite au succès de son dernier spectacle – qui a remporté le Félix du Spectacle de l’Année à l’ADISQ – Véronic est enfin de retour avec ou tout nouveau spectacle solo! L’artiste aux multiples talents a la goût de se faire plaisir et propose au public un spectacle musical rempli des plus grands succès et des plus grandes voix. Il y aura assurément de l’humour et des imitations, mais Véronic veut mettre cette fois-ci les émotions au premier plan. Elle nous prépare donc un spectacle qui lui ressemble et qui promet de nous faire vivre une soirée exceptionnelle.»
Dates:
Résumé: «Finaliste à Star Académie 2025, l’autrice-compositrice-interprète bien connue pour son succès Minable ainsi que sa voix puissante et authentique, propose un spectacle vibrant où se côtoient chansons originales, reprises revisitées et moments de proximité avec le public. Accompagnée de ses musiciens, Katrine amènera le spectateur à vivre des moments empreints d’émotion avec ses chansons comme minable et par où partir, et des moments plus énergiques avec sa chanson m’enfuir d’ici.»
Dates: 9 et 10 mai 2026 à Montréal
Résumé: «Après avoir vendu plus de 250 000 billets de son dernier spectacle, le populaire humoriste Dominic Paquet est de retour avec un tout nouveau one-man-show: J’comprends la game. Le 5e spectacle solo de Dominic se veut un gros clin d’œil à ces fameuses personnes qui, grâce à leur expérience de vie, sont certaines de comprendre des choses qui sont inaccessibles pour le commun des mortels… J’comprends la game est un laboratoire humoristique où la folie prend tout son sens alors que Dominic explore, examine et met en évidence toutes sortes de théories farfelues afin de donner des réponses à des questionnements que personne n’a jamais eus! Encore une fois, Dominic Paquet fait rire aux éclats, surprend et séduit par sa capacité à incarner des personnages uniques et à créer des expressions qui marqueront votre imaginaire!»
Dates: un peu partout au Québec en 2026
Résumé: «Société, c’est fini.
Oui, on a eu de beaux moments, mais là, c’est trop. T’as changé. Moi, je m’en vais. Je te laisse tes règles farfelues et tes promesses en plastique. J’en ai assez de cette mascarade.
C’EST PAS MOI, C’EST TOI, c’est du stand-up pur et dur, un véritable feu roulant de gags où chaque punch frappe en plein cœur. Un regard sans filtre, mordant, mais surtout hilarant, sur une société où la rupture était inévitable.
Après trois spectacles, celui-ci est le plus audacieux, le plus osé, le plus authentique.
Bref, c’est la fin d’une histoire… et le début d’un show qui décoiffe. Mais moi, je m’en fous, j’ai pas de cheveux.»
Dates: un peu partout au Québec en 2026
Résumé: «Jean-François Mercier est de retour sur scène pour présenter son quatrième spectacle en carrière!
Avec son regard critique et pertinent, son ton souvent corrosif et parfois émouvant, il ramène son humour singulier sur les planches avec un seul objectif: brasser une fois de plus la cage de l’humour en confrontant nos convictions pour nous faire rire de nos travers, mais aussi des siens. Auteur de grand talent, animateur et comédien, c’est sur scène, nourri par les réactions du public, qu’il trouve sa voix d’humoriste pour nous faire rire et réfléchir.»
Dates: un peu partout au Québec en 2026
Résumé: «Alors que l’actualité regorge de sujets explosifs, d’opinions tranchées et de contradictions bien de chez nous, l’humoriste Guy Nantel revient avec un tout nouveau spectacle au titre pour le moins intrigant: Bienveillant.
Oui, vous avez bien lu. BIENVEILLANT. Le mot qu’on associe le moins spontanément à un humoriste reconnu pour son franc-parler, son regard critique et son humour sociopolitique sans compromis. Disons que le titre donne le ton! Depuis toujours, Nantel est cette voix différente qui ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Avec sa lucidité mordante et son ironie bien placée, il met le doigt sur nos travers collectifs, nos incohérences et nos grands débats d’époque, tout ça au grand plaisir du public.
Avec ce 7e spectacle en carrière, Guy Nantel continue de faire ce qu’il fait le mieux: nous dérouter, nous désarmer et surtout nous faire rire à gorge déployée! Mais la question demeure: comment s’y prend-il pour le faire avec bienveillance? On ne demande qu’à voir… mais surtout à entendre. Avouez que ça promet!»
Dates: un peu partout au Québec en 2026