11 nouveaux couples qui nous font craquer

De nombreuses célébrités québécoises ont trouvé l’amour en 2022, dévoilant au public leur douce moitié. Voici certains des tourtereaux! Voyez les photos dans la vidéo en en-tête.



Mentionnons d’abord Jean Airoldi qui annonçait récemment être en couple avec une artiste peintre et infirmière Chantal Gingras avec qui ça a commencé tout doucement!



Jérémy Plante n'est plus non plus un cœur à prendre! La petite boule d'énergie qu'on a pu connaître à Mixmania 2 et Star Académie a officialisé sa relation après sa sortie de l'Académie.



Sébastien Delorme a aussi trouvé l’amour cette année et c'est via Instagram qu'il a dévoilé une toute première photo avec sa tendre moitié.