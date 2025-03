Marc Beaupré dévoile un secret de tournage de STAT

Invité cette semaine à l’émission Les enfants de la télé, Marc Beaupré, qu’on connaît maintenant sous les traits de Steve Jolicoeur dans STAT, a révélé une anecdote de tournage qui a bien fait sourire.

On se souvient sa toute première apparition dans la série : Steve débarque à l'hôpital Saint-Vincent, dans le bureau de Pascal, avec son casque de vélo encore sur la tête, il discute avec Pascal St-Cyr (Normand D'Amour) et Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), puis, sans prévenir personne, raccroche un appel téléphonique en plein bureau, comme si c’était la chose la plus normale du monde.