Nouveau projet surprenant pour Jean-Michel Anctil

Voici le résumé de ce premier one-man show de Philippe Lellouche:

«Après avoir triomphé au théâtre, Philippe Lellouche monte seul sur scène, pour partager avec autodérision ses souvenirs d’enfance, son quotidien, ses émois amoureux et, bien sûr, ses névroses, sa vision de la vie et du monde, sans oublier l’arrêt des slows… »

On nous promet des rires, mais aussi beaucoup de sincérité et de bienveillance dans ce nouveau spectacle. Stand Alone sera présenté le 8 octobre prochain à l’Olympia de Montréal et le lendemain, le 9 octobre, au Théâtre Capitole de Québec. Les billets seront mis en vente ce jeudi à 10h.

