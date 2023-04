«Je suis fière»: en larmes, Marie-Claude Barrette nous dit à la prochaine

En plus de Debbie Lynch-White, Denis Bouchard s'est joint à la discussion. Les deux comédiens ont souligné l'influence que Janette Bertrand a eu dans leur vie. Ils ont tous deux tenu à saluer le travail accompli par Marie-Claude tout au long de ces années à la télévision.

Malgré l'émotion de cette dernière émission, Marie-Claude Barrette est déjà tournée vers l'avenir et a annoncé son nouveau projet, le balado Ouvre ton jeu. Ce nouveau projet promet d'être tout aussi touchant et inspirant que son émission de télévision. On peut être sûrs que Marie-Claude continuera d'inspirer et de toucher le cœur de ses auditeurs.