Normand Brathwaite a été victime d'un ennui de santé terrifiant

Voici ce qu'a confié l'animateur de Belle et Bum à Julie Snyder :

« C'est parce que j'étais tellement nerveux d'entrer sur scène. En salle de répétition, j'étais dans le déni, je me disais "Ça se passera pas". Mais, la première journée où on est entrés dans le décor, j'ai vu le décor et j'ai vu ce grand trou noir, qui est le quatrième mur. [Le public] n'était pas là, la salle était vide. Là, je me suis mis à parler comme Jorane, c'est à dire que je disais des mots qui n'existent pas. Dans ma tête, je voulais dire au monde : "Heille, ça feel pas", et je disais : "Boukouayehhh sa bo boueeehh". »

Normand Brathwaite a rapidement appelé son gendre, qui est médecin, et ce dernier lui a dit de rendre à l'hôpital le plus vite possible. Il affirme qu'il va aujourd'hui beaucoup mieux.