Charles Tisseyre a été victime d'un AVC

« J’ai eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, le 7 octobre. Ça s’est manifesté de la façon suivante : tout allait bien, j’étais en train de faire des chèques, dans l’après-midi... et tout allait bien. Puis à un moment donné, "ouhhh", au sixième ou au septième chèque, je n’arrivais plus à remplir le chèque. Je me dis "Où est-ce que je mets le chiffre? Où est-ce que je mets le nom de l’institution en question?" Et dans mon carnet de chèques, je n’arrivais pas à remplir non plus. […]

Donc, j’étais devenu confus, mais je ne m’en rendais pas compte. J’ai mis ça sur le compte de la fatigue. Je me suis dit "T’es fatigué mon Charles, va donc t’asseoir dans le salon, repose-toi un peu." […] Sur ces entrefaites, mon fils Charles-Alexandre est arrivé de Rimouski pour la fin de semaine. On s’est embrassés, il est allé à sa chambre et est revenu me parler. Puis là, il s’est rendu compte qu’il se passait quelque chose. […] Il m’a dit "Papa, es-tu en train de faire un AVC?" »

Charles Tisseyre explique ensuite qu'ils se sont rendus à l'hôpital et y va d'un conseil : ne faites pas comme lui en allant vous coucher! Dès les premiers signes de l'AVC, il est primordial d'appeler le 911. Vous pouvez écouter l'entrevue entière sur le site de Radio-Canada.

