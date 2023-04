Nelly Furtado est méconnaissable avec sa nouvelle coupe de cheveux!

Par ailleurs, Nelly Furtado semble prête à revenir sous les feux des projecteurs.

Après avoir choisi volontairement de vivre dans l'ombre et de cesser de faire des tournées dans les années 2010, celle qui nous a offert les succès I'm Like a Bird, Turn Off the Light et Promiscuous vient tout juste de recommencer à faire des spectacles.

Son premier concert en 5 ans a eu lieu le 31 décembre dernier. Elle compte remonter sur scène en juin dans un populaire festival mexicain.