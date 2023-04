Je viens vers toi: cette chanteuse bien connue se joint à Marc Labrèche!

Avec ce court montage vidéo partagé sur la page Facebook du talk-show, on peut lire ceci :

« Notre très cher ami / musicien / superstar de la guitare Claude Cobra est hors d'usage cette semaine... En attendant son retour imminent sur le plateau (c'est un homme ben occupé), on accueille une nouvelle amie dans la grande famille #jeviensverstoi...

💖 ⭐️ ❤️ Éléonore Lagacé ❤️ ⭐️ 💖 Reviens vite Claude, mais en attendant, on est entre très bonnes mains. Bienvenue chez vous Élé! #superstar On se retrouve mardi et mercredi 20h sur Noovo et noovo.ca 📺 »

On est CERTAINS que la grande gagnante de Zénith saura mettre le feu au plateau de Je viens vers toi! Rappelons que les épisodes sont disponibles en rattrapage sur Noovo.ca.