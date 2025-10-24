Nelly Furtado annonce la fin de sa carrière sur scène

«Il y a 25 ans jour pour jour, mon premier album Whoa, Nelly! est sorti.

Sur la première photo, j'ai 20 ans et je m'apprête à donner mon premier spectacle en tant qu'artiste professionnelle au Lilith Fair. Je suis allée à un magasin appelé Original sur Queen West, à Toronto, pour acheter cette robe rose et ces souliers plateformes scintillants pour la performance. C'était tellement significatif, et mon identité d'artiste s'est sentie si pleinement réalisée.

25 ans plus tard, ma musique a rejoint une toute nouvelle génération de fans, et je ne pourrais pas être plus heureuse à ce sujet.

En l'an 2000, je me souviens avoir eu pour objectif d'espérer qu'un enfant dénicherait un jour le vinyle de Whoa, Nelly! dans un magasin de disques et le trouverait cool ou inspirant. Je n'aurais jamais pu deviner qu'il y aurait tant de nouvelles façons de découvrir la «vieille» musique en 2025!

De voir autant de gens redécouvrir ma musique est surréaliste et joyeux. C'était tellement amusant d'embrasser cette opportunité, de remonter sur scène et de voir de près le véritable pouvoir durable de la bonne musique. Ça m'a vraiment fait croire à la magie.

Ceci dit, j'ai décidé de me retirer de la performance pour le moment afin de poursuivre d'autres projets créatifs et personnels qui, je pense, conviennent mieux à cette prochaine phase de ma vie.

J'ai énormément apprécié ma carrière, et j'aime toujours écrire de la musique, j'ai toujours considéré cela comme un passe-temps que j'ai eu la chance de transformer en carrière. Je m'identifierai pour toujours comme autrice-compositrice.

Je suis reconnaissante pour toutes ces années de plaisir, de communauté et d'émerveillement.

J’ai une gratitude infinie envers toute personne qui a écouté et qui a vibré au son de ma musique et qui a assisté à l'un de mes spectacles. Je vous aime, vous et vos cœurs ouverts.

Je remercie profondément tous ceux qui ont travaillé si dur pour m'aider à réaliser mes rêves pop, tant sur le plan créatif qu'organisationnel. Je remercie tous mes brillants collaborateurs et mes loyaux défenseurs.

Je souhaite également à la nouvelle génération d'artistes de nombreuses années de performances fructueuses et passionnées.

La deuxième photo, c'est moi à Berlin cet été, comprenant enfin ce que signifie: recevoir des fleurs 🥲❤️

Merci et bonne nuit! Nelly :)»