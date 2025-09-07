Nathalie Simard fait sensation au Dîner en blanc

Ses abonnés n’ont pas tardé à réagir aux photos partagées en ligne. Nathalie a reçu une pluie d’éloges pour son style, sa tenue et surtout pour sa coiffure, jugée absolument splendide. Beaucoup ont souligné à quel point cette teinte illumine son visage et lui va à merveille!

Au-delà de ses apparitions publiques, Nathalie Simard prépare activement son prochain grand projet télévisuel. Après l’annulation de la téléréalité Ma mère, ton père, elle se lance dans une toute nouvelle émission intitulée Du Québec au ventre.

Ce concept mettra en valeur le savoir-faire des producteurs d’ici. Chaque épisode suivra Nathalie sur les routes du Québec à la rencontre d’agriculteurs passionnés, aux côtés d’un invité prêt à mettre la main à la terre. Pour conclure l’émission, elle proposera également des recettes inspirées des produits locaux.

