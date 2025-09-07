Nathalie Simard fait sensation au Dîner en blanc

Début du contenu principal.
Vendredi dernier, Nathalie Simard a brillé de mille feux lors du prestigieux Dîner en blanc à Montréal.
La chanteuse était accompagnée pour l’occasion par son amie Anick, sa gérante Nancy Gauthier ainsi que Jonathan Bibeau, de Ma mère, ton père, et sa conjointe Kristel.
Sur ses réseaux sociaux, Nathalie n’a pas caché son enthousiasme face à cette soirée mémorable!
« ✨ Une soirée magique !
Vendredi avait lieu le Dîner en blanc à Montréal, une première expérience pour moi, vécue en excellente compagnie!
Avec mes amis (Anick – Zorah Cosmétique, ma gérante Nancy Gauthier, Jonathan Bibeau et sa conjointe Kristel).
J’ai adoré et je prévois répéter l’expérience afin de revivre ce moment unique, féerique et rempli d’émotions.
Bravo à toute l’organisation pour ce ce beau moment d’un blanc immaculé! 👏
Merci aussi à toutes les belles rencontres de la soirée, vos mots m’ont profondément touchée.
Gratitude 🙏✨ », a-t-elle écrit.
Nathalie portait une robe blanche élégante qui collait parfaitement à la thématique de l’évènement.
Ses abonnés n’ont pas tardé à réagir aux photos partagées en ligne. Nathalie a reçu une pluie d’éloges pour son style, sa tenue et surtout pour sa coiffure, jugée absolument splendide. Beaucoup ont souligné à quel point cette teinte illumine son visage et lui va à merveille!
Au-delà de ses apparitions publiques, Nathalie Simard prépare activement son prochain grand projet télévisuel. Après l’annulation de la téléréalité Ma mère, ton père, elle se lance dans une toute nouvelle émission intitulée Du Québec au ventre.
Ce concept mettra en valeur le savoir-faire des producteurs d’ici. Chaque épisode suivra Nathalie sur les routes du Québec à la rencontre d’agriculteurs passionnés, aux côtés d’un invité prêt à mettre la main à la terre. Pour conclure l’émission, elle proposera également des recettes inspirées des produits locaux.
