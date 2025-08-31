Décès de Germain Gauthier, «Monsieur Hits» de la chanson québécoise

Début du contenu principal.
C’est avec une profonde tristesse que l’on apprend le décès de Germain Gauthier, survenu le 28 août, à la suite d’une longue maladie.
Auteur, compositeur, interprète, arrangeur et musicien, il laisse derrière lui une œuvre immense qui a marqué la chanson québécoise.
Surnommé «Monsieur Hits», Germain Gauthier a signé plus de 325 chansons, dont 35 numéros 1 au Québec. Ses mélodies font partie intégrante de notre mémoire collective, traversant les époques et les générations!
La carrière de Germain Gauthier débute en 1971 aux côtés de Claire Lepage. Mais c’est surtout avec Luc Plamondon, son grand complice, qu’il façonne certains des plus grands classiques de la musique populaire d’ici. Plamondon posait les mots, et Gauthier savait leur donner des ailes grâce à ses musiques intemporelles. Ensemble, ils ont bâti un répertoire qui résonne encore dans le cœur des Québécois!
Au fil de sa carrière, il a offert des chansons devenues cultes:
Ses mélodies ont aussi voyagé hors du Québec. On pense à Petula Clark (Mister Orwel) ou encore à Céline Dion, qui reprenait ses compositions dans l’album Dion chante Plamondon. Et comment oublier la musique du film culte La guerre des tuques (1984), qui continue encore aujourd’hui d’accompagner l’hiver québécois!
Reconnu par ses pairs, Germain Gauthier a reçu de nombreux prix, dont le Prix François Cousineau de la Fondation SPACQ (2007), ainsi que plusieurs Prix SOCAN. Plus qu’un compositeur de talent, il était un véritable créateur qui a su offrir au Québec une bande sonore riche et généreuse.
Ses proches tiennent à remercier tous ceux et celles qui ont accompagné Germain au fil de sa carrière, ainsi que dans sa lutte contre la maladie.
Nos plus sincères condoléances à la famille, amis et proches de Germain Gauthier!
