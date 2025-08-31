Décès de Germain Gauthier, «Monsieur Hits» de la chanson québécoise

C’est avec une profonde tristesse que l’on apprend le décès de Germain Gauthier, survenu le 28 août, à la suite d’une longue maladie.

Auteur, compositeur, interprète, arrangeur et musicien, il laisse derrière lui une œuvre immense qui a marqué la chanson québécoise.

Surnommé «Monsieur Hits», Germain Gauthier a signé plus de 325 chansons, dont 35 numéros 1 au Québec. Ses mélodies font partie intégrante de notre mémoire collective, traversant les époques et les générations!