Mylène Mackay a reçu tout un honneur à New York

Connaissez-vous les International Emmy Awards? Ce sont des prix remis à des productions télévisuelles diffusées à l’extérieur des États-Unis, et une série québécoise s’est récemment démarquée lors de la dernière cérémonie des International Emmy Awards.

C’est plus précisément la série La médiatrice produite par KOTV et disponible sur ICI TOU.TV qui a remporté les grands honneurs.

La médiatrice, qui met notamment en vedette Mylène Mackay, a été couronnée meilleure série format court aux 2025 International Emmy Awards.