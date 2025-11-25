Mylène Mackay a reçu tout un honneur à New York

Début du contenu principal.
Connaissez-vous les International Emmy Awards? Ce sont des prix remis à des productions télévisuelles diffusées à l’extérieur des États-Unis, et une série québécoise s’est récemment démarquée lors de la dernière cérémonie des International Emmy Awards.
C’est plus précisément la série La médiatrice produite par KOTV et disponible sur ICI TOU.TV qui a remporté les grands honneurs.
La médiatrice, qui met notamment en vedette Mylène Mackay, a été couronnée meilleure série format court aux 2025 International Emmy Awards.
Quelques heures après avoir remporté ce prix, Mylène Mackay a pris le temps de nous jaser de cet événement haut en émotions et de son prochain projet télé.
Au départ, Mylène ne savait pas que la série était éligible aux International Emmy Awards. «Ça faisait quand même deux ans qu’on avait tourné, alors on dirait que c’était terminé. Mais là, ça finit tellement en beauté», indique celle qui interprète le rôle de Catherine dans la série de KOTV.
La médiatrice raconte l’histoire de Catherine, une médiatrice spécialisée dans les séparations qui file le parfait bonheur avec son conjoint jusqu’au jour où il la quitte pour une autre. Au lieu de faire preuve de bienveillance comme elle a l’habitude de conseiller dans le cadre de son métier, elle a plutôt envie de se venger.
Ça faisait quand même deux ans qu’on avait tourné, alors on dirait que c’était terminé. Mais là, ça finit tellement en beauté.
C’est la première série francophone à remporter un prix aux International Emmy Awards en 53 ans selon Mylène.
«Je la partage vraiment avec les filles [qui ont produit la série], mais c’était vraiment un projet qui me tenait à cœur puisqu’il parlait beaucoup de thèmes que j’adorais avec humour», mentionne l’actrice.
Mylène était en compagnie des deux idéatrices, Marie-Hélène Lebeau-Taschereau et Marie-Élène Grégoire, ainsi que la réalisatrice, Isabelle Garneau, afin de recevoir le prix à New York.
Elles étaient complètement «hilares», «touchées» et «émues» lors de la remise du prix.
«Je trouve qu’on a encore de la misère avec la colère chez les femmes, mais avec humour, on a réussi à faire passer ça de façon libératoire», souligne Mylène qui ajoute que plusieurs femmes lui ont écrit des messages pour la remercier d’avoir participé à cette série.
L’actrice trouve également que ce prix «donne un vent d’espoir» à l’industrie télévisuelle du Québec qui vit des périodes difficiles depuis les dernières années.
«Ça rappelle à quel point notre télé est importante avec des projets qui rayonnent partout en comédie, en drame. On a besoin de continuer d’avoir cette culture propre à nous», renchérit Mylène.
Vous pourrez bientôt voir Mylène dans la série Casse-Gueule qui sera disponible sur Crave. L’actrice nous décrit que la série est une ode au milieu de la restauration, mais aussi à Montréal.
«Montréal, ça reste une ville où la restauration est extrêmement riche. Les plus grands restaurants de Montréal ont eu des étoiles Michelin cette année C’est drôle parce qu’il n’y avait pas encore eu de série qui parlait [de la restauration]. Donc, on est contents d’être la première», fait savoir Mylène qui connaît bien ce milieu.
Plusieurs membres de sa famille travaillent dans le milieu de la restauration. Ce n’était donc pas un univers étranger pour l’actrice qui aime beaucoup manger d’ailleurs.
«C’est une série qui est très gourmande. On a seulement vu les deux premiers épisodes. Mais jusqu’à présent, ils ont mis énormément de bouffe. C’était gourmand, c’était parfait», ajoute Mylène.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse