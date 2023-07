Un moment de bonheur père-fils pour Guillaume Lemay-Thivierge et Théodore autour d'une crème glacée

Dans les stories d'Emily, on peut également voir que la petite famille profite de l'été en visitant le Vignoble Sainte-Pétronille à l'Île d'Orléans, un endroit pittoresque et propice à la détente. Ils ont également fait une halte au Goéliche Hôtel-Resto pour savourer un délicieux repas. L'Île d'Orléans, réputée pour ses produits locaux et sa gastronomie, est un choix parfait pour déguster une bonne crème glacée en famille.