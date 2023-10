Mitsou était à couper le souffle en jupe translucide

Hier avait lieu une soirée au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec au New city gas et tout le monde était sur son 36. Mitsou, une des porte-paroles de la fondation, était plus que magnifique.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

La soirée sous le thème des boules disco a rassemblé un grand nombre de personnes et parmi celles-ci, plusieurs de personnalités connues. Des animateurs télé aux chanteurs, en passant par des créateurs de contenu populaires, beaucoup de vedettes y étaient.

Parmi ces stars québécoises, Mitsou, vêtue d'une robe brillante et transparente, était particulièrement sublime. On a eu droit à des photos sous un bel éclairage sur le compte Instagram de sa maquilleuse Sophie Parrot et on n'est pas fâchés de ça. Son maquillage était parfait.