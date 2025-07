Mitsou s’inspire de la chevelure de Véronique Cloutier, voyez le résultat

Pour sa nouvelle tête, Mitsou a décidé de s’inspirer de la reine-mère de Véronique et les Fantastiques, tant pour la couleur et la coupe que pour le choix du coiffeur.

Sur la photo partagée dans les stories Instagram de la chanteuse, elle arbore une splendide chevelure blonde, lumineuse et parfaitement coiffée. Ses cheveux sont longs, volumineux et délicatement ondulés, créant un look parfaitement inspirée de Véronique Cloutier.

Voici le résultat!