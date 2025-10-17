Mitsou était très bien accompagnée sur le tapis rouge

Mitsou avait une comparse de taille sur le tapis rouge du bal annuel de la Fondation Lise Wathier, nulle autre que la créatrice de la marque, madame Lise Watier elle-même.

Sur une photo partagée sur le compte de la compagnie réputée de cosmétique, on a effectivement pu voir les deux femmes de tête et de cœur, enlacées, et souriant de façon complice.

Madame Watier, portant un trench doré scintillant et Mitsou, arborant une robe longue de cuir noir; toutes les deux dégagent de la classe!