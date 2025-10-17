Mitsou était très bien accompagnée sur le tapis rouge

Début du contenu principal.
Mitsou avait une comparse de taille sur le tapis rouge du bal annuel de la Fondation Lise Wathier, nulle autre que la créatrice de la marque, madame Lise Watier elle-même.
Sur une photo partagée sur le compte de la compagnie réputée de cosmétique, on a effectivement pu voir les deux femmes de tête et de cœur, enlacées, et souriant de façon complice.
Madame Watier, portant un trench doré scintillant et Mitsou, arborant une robe longue de cuir noir; toutes les deux dégagent de la classe!
Mitsou était particulièrement élégante avec sa robe, création signée Jeremy Würtele aux épaulettes bien définies. Le col montant mettait en valeur son port de tête iconique qui était aussi accentué par sa coiffure haute et son maquillage de femme fatale.
Le tout évidemment agencé à des bijoux et accessoires aux accents dorés, pour s’harmoniser avec le thème de la soirée qui mettait l’or à l’honneur.
Mitsou, qui agit à titre d’égérie de la marque, n’a pas manqué de briller lors de cette soirée qui se déroulait jeudi soir sous le thème d’une «nuit d’incandescence».
Il s’agissait de la 12e édition du Bal de la Fondation Lise Watier qui permet d’amasser des fonds afin de renforcer l’indépendance financière des femmes à travers des initiatives concrètes et porteuses de sens.
Vous aimerez aussi: