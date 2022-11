Mirianne Brûlé: voyez une photo de sa romantique balade à cheval sur la plage

C'est MA-GNI-FI-QUE!

On aurait aimé y être, nous aussi! Et on est bien heureux de voir que Mirianne Brûlé, son amoureux et leur fille vont bien.

Rappelons que la comédienne a attrapé le streptocoque de sa fille au début du mois, et elle l’a eu difficile. La comédienne avait même demandé des conseils à ses abonnés pour diminuer la douleur le temps que ses antibiotiques fassent effet. Ensuite, installée au lit, elle s’est adressée à ses helpers, leur prodiguant des louanges pour leur gentillesse.

Vous pouvez revoir sa vidéo remplie d'émotion devant tout le soutien reçu.