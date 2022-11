Émue par ses fans, Mirianne Brulé donne des nouvelles de sa santé

La comédienne avait demandé des conseils à ses abonnés pour diminuer la douleur le temps que ses antibiotiques fassent effet. Ensuite, installée au lit, elle s’est adressée à ses helpers, leur prodiguant des louanges pour leur gentillesse.

Avec une émotion évidente dans la voix, Mirianne Brûlée les a remerciés chaleureusement pour les très nombreux conseils et messages de réconfort.

En fin de journée, Mirianne Brûlé a ensuite donné des nouvelles encourageantes sur son état de santé. Elle a alors publié une photo du paysage tropical: inscrivant, «C’est fini le streptocoque, je revis!»

On est très heureux pour elle, et c’est vrai que le sentiment de support fait un bien fou quand on est malade. Que ce soutien vienne de notre cercle rapproché… et/ou de centaines d’abonnés!

Recommandé pour vous: