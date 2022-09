Mirianne Brûlé incarne la douceur et la féminité sur ces photos en sous-vêtements

« Réflexion du samedi. Voici le visage d’une femme de 38 ans, pas de filtre et pas d’injections. Je me suis rendue compte dernièrement que j’ose moins mettre des photos de moi car ce qu’on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ce sont des visages figés, pas un pli dans le front, la peau lisse, les sourcils hyper hauts, la jeunesse éternelle. J’en vois tellement que je me dis coudonc est-ce que c’est moi qui est complètement out d’être naturelle? Je trouve ça très confrontant car c’est certain qu’au premier regard je trouve ça beau moi aussi des fronts lisses 😅. Je veux pas juger ceux qui le font car ça leur appartient et on est tous libres de nos choix, mais je veux simplement profiter de ma plateforme pour montrer que c’est aussi ça la réalité et que c’est correct aussi. Et j’en profite pour vous demander quelle fille, artiste ou influenceure vous aimez suivre, j’ai besoin d’inspiration 😊 bon samedi ❤️ »

Une femme authentique et transparente qu'on adore suivre sur Instagram!

