Micheline Lanctôt raconte son «histoire d'amour» dans une entrevue crève-coeur

Des années plus tard, après le décès de son précédent mari, Micheline a ressenti le besoin de retrouver cet homme. Elle a découvert son profil sur Facebook et lui a envoyé un message. Quatre ans après la mort de son mari, elle s'est demandé ce qu'il était devenu. Le 1er avril, lorsqu'il a répondu à son message, elle a décidé de lui rendre visite, même si c'était le jour du poisson d'avril. Contre toute attente, Micheline s'est présentée à sa porte, et leur amour renaît après des décennies.