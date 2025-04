Michèle Richard condamnée à une amende après un incident impliquant son chien

Michèle Richard s’est récemment retrouvée devant la Cour municipale de Laval, où elle contestait un avis d’infraction lié à un événement survenu en mai 2024.

En cause: son fidèle compagnon à quattre pattes Ari, un labrador noir qui l’a accompagnée pendant de nombreuses années dans presque tous ses déplacements!

Les faits remontent au 22 mai 2024, alors que la chanteuse se trouvait dans un salon de coiffure de Laval, un établissement qu’elle fréquente régulièrement. Pendant qu’elle se faisait coiffer, Ari, alors âgé de 11 ans, était couché non loin d’elle. Une cliente s’est approchée du chien pour le flatter – une première fois sans incident. Mais un peu plus tard, alors qu’Ari dormait à côté de sa maîtresse, la dame a voulu à nouveau le caresser, et cette fois, l’animal l’a mordue!