Michèle Richard se dévoilera dans ce nouveau projet

Michèle Richard a annnoncé une formidable nouvelle à ses fans, cette semaine.

La célèbre diva se dévoilera dans un tout nouveau documentaire animé par Joël Legendre diffusé en décembre prochain.

La star reviendra sur les plus grands moments de sa carrière et visitera les lieux qui ont marqué à la fois sa vie personnelle et professionnelle.

Voici la bande-annonce de cette émission spéciale qui promet :