La mère et le frère de Ghyslain de Survivor Québec participeront à The Amazing Race Canada

On peut dire que l’esprit de compétition est une affaire de famille chez les Octeau-Piché! Après avoir vu Ghyslain Octeau-Piché se démarquer dans la deuxième saison de Survivor Québec, c’est maintenant au tour de sa mère Marie et de son frère Louis de sauter dans l’arène… cette fois, dans l’univers trépidant de The Amazing Race Canada!

Eh oui, la populaire téléréalité anglophone sera de retour sur les ondes de CTV dès le 8 juillet, avec une nouvelle saison qui mettra 11 duos à l’épreuve dans une course à travers le pays.