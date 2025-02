Nous avons eu droit à un aperçu du numéro de mars du magazine ELLE Québec mettant en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin. On y voit la comédienne chouchou porter des looks audacieux à souhait. Dans une ambiance romantique, elle ose les couleurs vivantes et les tenues sensuelles.

Découvrez la couverture du magazine, ainsi qu'un avant-goût de la scéance photo plus bas dans l'article.