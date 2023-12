Mélissa Bédard: voyez cette adorable photo de sa fille avec un parfait look des Fêtes

Mélissa Bédard est à tomber par terre sur une nouvelle photo!

Vous l'avez peut-être remarqué à En direct de l'univers: elle a une toute nouvelle tête! Il s'agit d'une magnifique perruque blond platine mi-longue avec la racine légèrement plus foncée.

Dès qu'elle s'est vue avec sa nouvelle coiffure, Mélissa Bédard a ressenti une grande fierté. Elle adore ses boucles blondes et se sent plus glamour que jamais!

