Mélanie Maynard est en deuil

On ressent tout l’amour qui les unissait à travers son texte, où elle confie que même Pablo, un autre de ses chiens, cherche encore son ami. «Tu as épongé tellement de nos peines avec ton cœur déjà fragilisé par ta vie d’avant», écrit-elle. Eddie n’a pas eu un début de vie facile, mais il a visiblement trouvé une seconde chance remplie d’amour auprès de l'animatrice et sa petite famille!

Elle le décrit comme un chien unique, qui «n’était pas parfait», mais ô combien attachant, drôle et affectueux. Un être précieux, capable de redonner le sourire avec ses petites bizarreries, sa loyauté et son regard doux!

Mélanie termine son message en remerciant Eddie pour les onze merveilleuses années passées ensemble: «On en aurait bien pris un peu plus long», avoue-t-elle. Eddie ira maintenant rejoindre Balthazar, un autre chien qu’elle a aimé profondément et qui lui manque tout autant.