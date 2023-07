Mélanie, Cathy et Varda se transforment en Barbie, voyez les photos

Mélanie Maynard a célébré la sortie du nouveau film Barbie dans un segment de l'émission Sucré Salé!

L'animatrice et ses complices Varda Étienne et Cathy Gauthier se sont rendues à l'exposition Barbie Expo à Montréal, la plus grande exposition de Barbie au monde.

Pour l'occasion, elles se sont costumées en Barbie et leurs looks sont magnifiques et totalement réussis!

Voici les photos des trois vedettes vêtues de rose et de paillettes, à voir en utilisant la flèche blanche à droite au centre de la publication :