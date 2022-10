Mégane d'OD Martinique est en couple et partage d'adorables photos!

Le CA devra éliminer un gars de l’aventure

Ce dimanche 18h30 sur Noovo, c’est le CA qui devra délibérer pour éliminer un gars de l’aventure d’OD Martinique.



L’arrivée des nouveaux candidats du deuxième tapis rouge fait des vagues dans les maisons et certains nouveaux ne semblent pas faire l'unanimité. Viendront-ils brouiller les cartes pour certains candidats?



Un voyage dans les Alpes pour Aïssa et Rami

Destination de prédilection pour les amoureux de paysages montagneux et les adeptes de plein air, Rami et Aïssa auront la chance de découvrir la magnifique région des Alpes en France! Alors que Rami ne se cache pas de son intérêt envers Aïssa, réussira-t-il à lui faire oublier Walide? Assisterons-nous au premier triangle amoureux de la saison ?