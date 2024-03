Maxim Roy, victime de piratage, inonde Facebook de vidéos inusitées

Bizarre, n'est-ce pas?

Chaque commentaire écrit lors des partages de vidéos est en anglais. On sait que Maxim Roy parle parfaitement anglais, mais on doute qu'elle ait soudainement eu envie de transformer sa page d'actrice professionnelle en pêle-mêle de trucs et astuces ou de vidéos touchantes.

Cette situation dure depuis le 5 mars dernier, comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous. Il s'agit d'un reel Facebook montrant comment rendre la pelouse plus verte et uniforme: