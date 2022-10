Maxim Roy nous fait rêver avec de nouvelles photos épurées à la plage

On peut voir Maxim Roy dans le film américain de science-fiction Moonfall, sorti un peu plus tôt cette année. Elle donne entre autres la réplique à Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Eme Ikwuakor, Charlie Plummer et Donald Sutherland.

Dans ce long-métrage disponible sur Amazon Prime, une force mystérieuse provoque la chute de la Lune, qui menace de s'écraser sur la Terre. Une équipe est alors créée pour comprendre et empêcher cette catastrophe qui provoquerait l'extinction de l'Humanité.