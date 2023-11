Mauvaise nouvelle pour les fans de la série Le bonheur

Dans la nouvelle saison de la série Le bonheur, l'histoire reprendra juste après la publication du premier livre de François. La suite de l'aventure mettra de nouveau l'emphase sur les enjeux sociaux.

Voici le résumé de la troisième et ultime saison de cette série coproduite par Fabienne Larouche:

«Le roman de François (Michel Charette) est publié ! Ça y est ! Le bonheur se trouve-t-il dans la concrétisation de ce rêve ? Il sera invité à des émissions culturelles et des entreprises sans scrupules tenteront de tirer profit de sa notoriété. À l’école, François fera un débat avec le ministre de l’Éducation (Philippe Laprise) et fera la connaissance avec la professeure de français qui l’a remplacé. Mélanie (Sandrine Bisson) prend en charge les rénovations de la fermette : de l’obtention du permis à la décoration, en passant par le financement et la gestion des entrepreneurs. À côté de cette tâche de tous les instants, Mélanie sera attirée par les soins de beauté quand l’agente d’immeubles lui présentera une amie designer de faces. Étienne (Sam-Éloi Girard) est heureux lorsqu’il découvre qu’une ligne téléphonique de l’ancien temps reliera désormais la cuvette au monde entier avec un modem 56K, et sa relation avec Manon (Romane Denis) prend une tournure inattendue. De son côté, Carole (Louise Bombardier) magasine les résidences pour personnes âgées tandis que Jocelyn (Guillaume Cyr) est inquiet plus que jamais du sort des intraterrestres, ces habitants vivant sous la terre.

En terminant, on vous invite à jeter un oeil à la bande-annonce dévoilée par TVA aujourd'hui: