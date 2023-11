Michel Charette enfile des escarpins rouges pour annoncer une grande nouvelle

Michel Charette annonce une grande nouvelle en ce début de semaine: il présentera son tout premier one-man show!

Le populaire comédien aujourd'hui le titre et l'affiche officielle de son tout premier spectacle d'humour. Il travaille sur ce spectacle d'humour depuis plusieurs années. C’est avec son ami et grand complice François Chénier, coauteur des textes et metteur en scène, que Michel Charette a créé Charette sur scène : 64 % authentique, le reste.

On peut en apprendre plus dans un communiqué:

« Avec comme point de départ un évènement qu’il lui est arrivé en 2005 Michel Charette raconte sa vie, son parcours à travers les années, de son adolescence obèse et acnéique jusqu’à la route vers le succès. Tout ça dans une ambiance de party déjanté, délicatement teintée d’émotions… Michel Charette souhaite amener les spectateur·rice·s dans son univers personnel et rocambolesque, semant au passage de légers et gros doutes dans leur tête. Qu’est-ce qui est vrai? Qu’est-ce qui ne l’est pas? Ce sera au public d’en décider… et un peu à Michel aussi! »