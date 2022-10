Matt Lang va être père pour la 2e fois: Découvrez le magnifique baby bump de sa blonde!

«The kind of love we make. 🤍



C’est avec le coeur qui explose qu’on est heureux de partager notre p’tit bonheur des dernières semaines, notre famille s’agrandira ce printemps! J’me pince encore d’avoir la chance de pouvoir vivre ça une deuxième fois, surtout avec mes boys.



Merci à l’équipe @cliniqueprenato pour la prise en charge rapide et les soins attentionnés. Également à @la_doula_infirmiere que j’ai eu la chance de rencontrer lors de ma première grossesse et qui est encore là pour la seconde, tout le monde devrait avoir une Julie sans sa vie!», dévoile la maman.

Tous nos voeux de bonheur au chanteur country qu'on a connu à La Voix en 2015 et son amoureuse!