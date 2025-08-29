Mathieu Gratton vend sa maison ancestrale: attendez de voir ce qui se cache au sous-sol!

Mathieu Gratton a mis sa charmante maison ancestrale de l’Estrie en vente pour 365 000$ et nous a ainsi permis de visiter l’endroit très charmant.

C’est sur la rue Albert à Scotchtown (environ à mi-chemin entre Sherbrooke et Lac-Mégantic) plus précisément qu’est installée la demeure aux boiseries chaleureuses construite en 1938.

Une pièce «surprise» au sous-sol

Cette dernière mise en vente sur Remax compte 5 chambres et 3 salles de bain complètes ainsi qu’une pièce «surprise» au sous-sol, qui plaira certainement aux adeptes de films et de séries: un impressionnait cinéma maison parfait pour une soirée qui comprend beaucoup de pop-corn et de bonbons.

Les nouveaux propriétaires profiteront aussi d’un terrain intime et boisé, d’une piscine, d’un spa et d’un grand patio qui permettra de beaux moments en plein air.

Vous porterez une attention particulière à la chambre de Benjamin Gratton qui est charmante à souhait.