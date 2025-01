Mathieu Cyr se confie sur sa difficile bataille juridique et la perte de la garde de ses enfants

L’humoriste Mathieu Cyr a récemment brisé le silence sur les moments sombres qu’il a traversés ces dernières années. Au micro du balado Prends un break, il a partagé les détails d’une longue et coûteuse bataille juridique, marquée par des frais de plus de 250 000 $, la perte de la garde de ses enfants et une dépression majeure.

En mars 2020, alors que la pandémie s’apprêtait à bouleverser le monde entier, Mathieu annonçait sur les réseaux sociaux sa séparation après 12 ans de vie commune avec la mère de ses deux enfants. Il avait décrit cette rupture comme un «ébranlement total». Malheureusement, les difficultés n’en étaient qu’à leurs débuts...

Pendant quatre ans, l’humoriste a été plongé dans une procédure de divorce complexe qui a culminé, en mai 2023, avec une décision accablante: il ne pourrait désormais voir ses enfants que quatre jours par mois, au lieu d’une garde alternée une semaine sur deux comme il avait souhaitée.