Martine St-Clair ouvre les portes de son atelier en toute intimité pour une première exposition solo

Martine se distingue par son style d’art abstrait, où chaque tableau est une invitation à plonger dans un monde d’émotions.

Depuis ses débuts en peinture en 2000, l’artiste québécoise n’avait jamais ouvert son atelier au public. Avec une centaine d’œuvres à son actif, elle se sent enfin prête à partager cette partie intime de sa vie créative. Émotions, c’est plus qu’une exposition, c’est un voyage à travers la fragilité et la sensibilité de l’artiste.

Dans son atelier, Martine St-Clair travaille au sol, entourée de ses tubes de peinture, façonnant ses œuvres avec ses mains et parfois un pinceau. Ses tableaux de grands formats, caractérisés par des couleurs à la fois vives et douces, évoquent des émotions puissantes. Le vert, par exemple, rappelle la pierre de jade, symbole d’espoir, tandis que des touches dorées ou rosâtres font naître des mondes imaginaires.