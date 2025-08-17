Martin St-Louis attire tous les regards au Festival Lasso

Martin St-Louis, l’entraîneur-chef du Canadien, profite visiblement de chaque instant avant que ne reprenne la frénésie de la saison de hockey!

Fidèle à son image d’homme passionné, il se laisse porter par l’énergie estivale de Montréal, une ville qui carbure aux festivals et à l’ambiance festive!

Hier, c’est dans un contexte inattendu qu’on a pu l’apercevoir: St-Louis assistait à un spectacle au Festival Lasso. Sur scène, le populaire auteur-compositeur-interprète américain Jelly Roll a livré une performance endiablée qui a électrisé la foule!