Martin St-Louis attire tous les regards au Festival Lasso

Martin St-Louis, l’entraîneur-chef du Canadien, profite visiblement de chaque instant avant que ne reprenne la frénésie de la saison de hockey!
Fidèle à son image d’homme passionné, il se laisse porter par l’énergie estivale de Montréal, une ville qui carbure aux festivals et à l’ambiance festive!
Hier, c’est dans un contexte inattendu qu’on a pu l’apercevoir: St-Louis assistait à un spectacle au Festival Lasso. Sur scène, le populaire auteur-compositeur-interprète américain Jelly Roll a livré une performance endiablée qui a électrisé la foule!
Un des grands moments de la soirée? La reprise de Country Roads de John Denver, ce classique intemporel repris en chœur par des milliers de voix. Parmi elles, celle de Martin St-Louis, qui s’est laissé emporter par l’ambiance, chantant à pleins poumons avec le public.
Ce petit moment à LASSO rappelle qu’au-delà de son rôle d’entraîneur, Martin St-Louis reste avant tout un gars simple, qui aime la musique, l’ambiance et profiter de ce que Montréal a de mieux à offrir. Une façon bien à lui de recharger les batteries avant le retour sur la glace!
En coulisses, Bruny Surin a même pu croquer une photo avec lui sur le vif!
Nul doute, il ne lui manquait qu'un chapeau de cowboy sur la tête pour que le tout soit parfait!
